الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى كرداسة

اسعاف
اسعاف

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق أبورواش في كرداسة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أبورواش في كرداسة، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كرداسة طريق أبو رواش النجدة أبو رواش شرطة النجدة

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