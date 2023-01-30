الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة بكرداسة

طفل
طفل

لقي طفل مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بقرية المعتمدية بدائرة مركز شرطة كرداسة وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة المعتمدية كرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل مما تسبب في وفاته، وجري نقل جثة الطفل إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع طفل دهسته سيارة كرداسة النجدة سيارة مسرعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«الدستور» يكشف حيلة الزمالك لمنع انتقال إمام عاشور للأهلى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة النشر بعد كورونا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة صناع المحتوى لمى مجدى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس