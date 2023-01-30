محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

من جهته، أوضح عبداللطيف فضالي رئيس حي شرق إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل، حيث استهدفت تلك الحملات شوارع (الجلاء، جودى الأسدي، وخالد بن الوليد، ومحمود رشوان، العادلي) بمنطقة فريال، ومنطقه أول الوليدية، فضلاً عن شارع التحكم المركزي بنطاق الحي.

ولفت إلى تحرير محاضر مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.