الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية

جانب من حملات إزالة
جانب من حملات إزالة الإشغالات

 وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع اشغالات بحي شرق (3)

وأوضح محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

رفع اشغالات بحي شرق (4)

وأشار المحافظ إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

رفع اشغالات بحي شرق (5)

 من جهته، أوضح عبداللطيف فضالي رئيس حي شرق إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل، حيث استهدفت تلك الحملات شوارع (الجلاء، جودى الأسدي، وخالد بن الوليد، ومحمود رشوان، العادلي) بمنطقة فريال، ومنطقه أول الوليدية، فضلاً عن شارع التحكم المركزي بنطاق الحي.

رفع اشغالات بحي شرق (6)

 ولفت إلى تحرير محاضر مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.

رفع اشغالات بحي شرق (7)
إتخاذ الإجراءات القانونية أصحاب المحلات التجارية الإجراءات القانونية اللازمة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المظهر الحضاري تحرير محاضر للمخالفين تعديات الباعة الجائلين حركة مرور السيارات رؤساء المراكز

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«الدستور» يكشف حيلة الزمالك لمنع انتقال إمام عاشور للأهلى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة النشر بعد كورونا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة صناع المحتوى لمى مجدى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس