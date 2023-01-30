عناصر من القضاء والشرطة اللبنانية تحتج على سوء الأوضاع

دخل المساعدون القضائيون فى لبنان، اليوم الإثنين، فى إضراب عن العمل لمدة أسبوع احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأعلن المساعدون القضائيون في محافظتي الشمال وعكار، امتناعهم عن الحضور الى أقلام المحاكم كافة مدة أسبوع، بداية من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأعرب المضربون عن أملهم فى أن يكون لتحركهم التحذيري هذا صدى عند المسؤولين، محذرين من تمديد أمد هذا الإضراب فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على تفاقم الوضع المعيشي والحياتي، وتدهور القيمة الشرائية لراتب المساعد القضائي.

وقال المساعدون القضائيون "بات راتب مساعد القاضي يساوي صفيحتي بنزين وربما أقل وأصبح يستحيل على الموظف الحضور بشكل منتظم".

عناصر من الشرطة تنفذ وقفة احتجاجية فى صيدا احتجاجا على سوء الأوضاع

وفى صيدا، نفذت عناصر من الشرطة اللبنانية وقفة احتجاجية في باحة القصر البلدي، من أجل تحسين أوضاعهم ورواتبهم ومستحقاتهم المالية، إثر انعكاس تداعيات الأزمة المعيشية الخانقة والانهيار الاقتصادي والمالي للقوة الشرائية لليرة اللبنانية.

وأكد المضربون أن هذا التحرك الرمزي ليس موجها ضد البلدية، خاصة وأن ظروف كل البلديات والمؤسسات العامة التى تعاني أيضا من الانهيار، وعدم صرف مستحقات البلديات المالية، ما يساهم أيضا في تفاقم وقع الأزمة على الجميع.

وتابعت عناصر الشرطة فى صيدا " نحن في خدمة مدينتنا وبلديتنا 24/24 ساعة، ولكن وصلنا لدرجة أننا لم نعد نستطيع تأمين البنزين والمحروقات لنأتي إلى البلدية لمزاولة عملنا، وحتى البلدية لم يعد بإمكانها صرف المحروقات لنقوم بالدوريات وبواجبنا كشرطة، نحن هنا لنواسي بعضنا البعض، قبل أن يأتي اليوم الذي قد نعزي فيه ببعضنا بسبب سوء الأحوال، حتى أننا نعاني من تعسف بعض المصارف التي لا تصرف مستحقاتنا الموجودة لديهم ويتم تأخيرها لأشهر".