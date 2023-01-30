الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عناصر من القضاء والشرطة اللبنانية تحتج على سوء الأوضاع

لبنان
لبنان

دخل المساعدون القضائيون فى لبنان، اليوم الإثنين، فى إضراب عن العمل لمدة أسبوع احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأعلن المساعدون القضائيون في محافظتي الشمال وعكار، امتناعهم عن الحضور الى أقلام المحاكم كافة مدة أسبوع، بداية من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأعرب المضربون عن أملهم فى أن يكون لتحركهم التحذيري هذا صدى عند المسؤولين، محذرين من تمديد أمد هذا الإضراب فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على تفاقم الوضع المعيشي والحياتي، وتدهور القيمة الشرائية لراتب المساعد القضائي.

وقال المساعدون القضائيون "بات راتب مساعد القاضي يساوي صفيحتي بنزين وربما أقل وأصبح يستحيل على الموظف الحضور بشكل منتظم".

عناصر من الشرطة تنفذ وقفة احتجاجية فى صيدا احتجاجا على سوء الأوضاع

وفى صيدا، نفذت عناصر من الشرطة اللبنانية وقفة احتجاجية في باحة القصر البلدي، من أجل تحسين أوضاعهم ورواتبهم ومستحقاتهم المالية، إثر انعكاس تداعيات الأزمة المعيشية الخانقة والانهيار الاقتصادي والمالي للقوة الشرائية لليرة اللبنانية.

وأكد المضربون أن هذا التحرك الرمزي ليس موجها ضد البلدية، خاصة وأن ظروف كل البلديات والمؤسسات العامة التى تعاني أيضا من الانهيار، وعدم صرف مستحقات البلديات المالية، ما يساهم أيضا في تفاقم وقع الأزمة على الجميع.

وتابعت عناصر الشرطة فى صيدا " نحن في خدمة مدينتنا وبلديتنا 24/24 ساعة، ولكن وصلنا لدرجة أننا لم نعد نستطيع تأمين البنزين والمحروقات لنأتي إلى البلدية لمزاولة عملنا، وحتى البلدية لم يعد بإمكانها صرف المحروقات لنقوم بالدوريات وبواجبنا كشرطة، نحن هنا لنواسي بعضنا البعض، قبل أن يأتي اليوم الذي قد نعزي فيه ببعضنا بسبب سوء الأحوال، حتى أننا نعاني من تعسف بعض المصارف التي لا تصرف مستحقاتنا الموجودة لديهم ويتم تأخيرها لأشهر".

لبنان إضراب الأوضاع الإقتصادية عكار صيدا الشرطة الشرطة اللبنانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

صور

ندوة صلاح جاهين فن الكاريكاتير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة الدكتور عبدالرحمن بدوى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة النشر بعد كورونا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس