الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بلينكن لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدعم مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية

بلينكن 
بلينكن 

رد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على سؤال من مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، حول العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن "هناك تاريخًا طويلًا من العلاقات، وعلى مدى العقود الماضية قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 30 مليار دولار في شكل مساعدات اقتصادية لمصر، ولكن علينا أن نواجه أيضًا التحدي الحالي".

وأشار إلى أن "مصر مثلها مثل باقي الدول، حيث تواجه عدة تطورات تؤثر على الحياة اليومية للشعب، فهناك التضخم المالي على النطاق العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والكثير من ذلك، والتي تحدث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة التعافي من كوفيد، والتي أثرت على سلاسل التوريد، وكل ذلك خلق عاصفة كبيرة تؤثر على حياة البشر".

وأضاف: أن "الولايات المتحدة تدرك جميع الأزمات ونعمل على معالجة ذلك سويًا، وعن معالجة الأمن والغذاء والطاقة أريد أن أؤكد على بعض المشاريع التي تم ذكرها سابقًا، ولكن هناك أيضًا اللجنة الاقتصادية المشتركة، ونحن نتفق على ضرورة تحقيق أشياء ملموسة يمكنها أن تنتج نتائج بصورة كبيرة، وستسمعون المزيد عن ذلك في الأسابيع المقبلة، ولكن هذا جزء من التزمنا بتعزيز هذه العلاقة وزيادة التجارة بين البلدين".

العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية بلينكن الخارجية الامريكية مصر بـرنـامج صندوق النقـد الدولي النقد الدولي

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