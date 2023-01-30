الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

عميد أحمد دسوقي: الإخوان ينفذوا مخططات تخريبية لدول معادية في الشرق الأوسط

ندوة أكاديمية الشرطة
ندوة أكاديمية الشرطة

قال العميد الدكتور أحمد دسوقي من قطاع الأمن الوطني، إن هناك العديد من المشروعات التخريبية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط، لتفكيكها وتقسيم بعض الدول إلى الدويلات.

وأضاف "دسوقي"، خلال الندوة التي أعدتها أكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، أنه من بين أساليب من يقفون وراء تلك المشاريع التخريبية؛ نشر الفوضى والأكاذيب والتأثير على الروح المعنوية، بالإضافة الى تشكيل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي قدم وعود لتلك الدول صاحبة المشاريع التخريبية، لتنفيذ مخططاتهم في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الحصول على السلطة في بعض الدول.

وأشار إلى أن الإخوان في فترة حكمهم لمصر أظهروا وجههم القبيح للمواطنين، وأكدوا لهم أنهم ينفذ أجندات خارجية والتخريبية.

ونوه بأن تشكيل الهوية الوطنية جزء أصيل فى المواطن المصري، وهو ما دفعه إلى لفظ جماعة الإخوان الإرهابية بسبب هويتها المتطرفة.

العميد دكتور احمد دسوقي الأمن الوطني أكاديمية الشرطة

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