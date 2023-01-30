لقّبها الجمهور بالطفلة المعجزة وأقيم عزاء لها فى المسجد والكنيسة.. محطات فى حياة فيروز

تحل اليوم ذكرى رحيل الطفلة المعجزة "فيروز"، التي تركت لنا أعمالا فنية لا تزال راسخة في أذهان جميع الأجيال رغم تعاقبها، فرغم اعتزالها الفن منذ أكثر من 50 عاما، إلا أنها حين توفيت أوصت بدفن جثمانها وأداء صلاة الجنازة بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بأرض الجولف، وبالفعل تم تنفيذ وصيتها.

اسمها الحقيقى "بيروز آرتين كالفيان"، وهى من أسرة أرمينية من حلب بسوريا، وولدت فى القاهرة عام 1943.

اكتشفها الفنان الكوميدى إلياس مؤدب، وكان أحد أصدقاء والدها، واختار أنور وجدى ليوقع مع والدها عقد احتكار تتقاضى عنه 1000 جنيه عن كل عمل فنى تقدمه.

عائلة زوج الفنانة الراحلة فيروز وابناها أيمن وإيمان مسلمة، لذا قرر ابناها أن يكون العزاء بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية، حيث تم دفن الجثمان فى مدافن الأرمن بأرض الجولف بمصر الجديدة.

فيروز ارتبطت 30 عاما بالفنان الراحل بدر الدين جمجوم، وهو مصرى مسلم من أصل فلسطينى.

خلال عمل فيروز وبدر الدين في فرقة إسماعيل ياسين، أحبا بعضهما وتزوجها دون أن يطلب منها اعتناق الإسلام، وتركها تمارس عقائدها الدينية على حريتها، وكان يصطحبها للكنيسة لأداء الصلوات وطقوس العبادة، فيما كانت ترافقه فى زيارته لمسجدى السيدة زينب والحسين.

توقفت فيروز عن التمثيل في سن 18 عاما تقريبًا، بعد وفاة أنور وجدى عام 1955، كما شاركت فى تجارب سينمائية لم تكن ناجحة، واعتزلت الفن بعد ميراث 6 أفلام ناجحة فقط.

فيلمها الأشهر كان فيلم "دهب"، والذى قامت ببطولته إلى جوار الفنان أنور وجدى، والفنانة ماجدة، وكانت وقتها فى العاشرة من عمرها، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وحتى الآن يعد هذا الفيلم هو الأشهر في تاريخ الفنانة الراحلة.

رصيدها الفنى 10 أعمال، وهى: "ياسمين"، "فيروز هانم"، "صورة الزفاف"، "دهب"، "الحرمان"، "عصافير الجنة"، "إسماعيل ياسين للبيع"، "إسماعيل ياسين طرزان"، "أيامى السعيدة"، "بفكر فى اللى ناسينى".

توفيت فيروز بعد صراع مع مرض الفشل الكلوى، عن عمر ناهز 72 عاما.