أهالي كفر الشوبك بالقليوبية ينظمون رحلة إلى معرض الكتاب

تحدث الدكتور كمال سالم، صاحب فكرة خروج أوتوبيسات أهالي قرية كفر الشوبك بالقليوبية لمعرض الكتاب، عن تفاصيل تنظيم رحلة لأهالي القرية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 لعام 2023.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن هناك جميعه تسمي تنمية مجتمع محلي بسيطة في قرية كفر الشوبك بالقليوبية تهتم بكل الأعمال الخيرية ومساعدات “عينية وللمرضى وتوفير أدوية وعمليات جراحية”.

مسابقات دورية

وأكد أن الجمعية تعمل على تنشيط المجال الفني والثقافي للأطفال والشباب، كما تعمل على مسابقات دورية لهم على نحو مستمر، مضيفا أن الجمعية أقامت تقيم على سبيل المثال مسابقة في شهر أكتوبر تتحدث عن إنجازات وما قدمه الجيش المصري في الحرب أن ذاك عن طريق الرسم حتى يتعلم الأطفال وأهالي القرية إنجازات الجيش في الحرب من كل جوانبه المختلفة.

انتقال معرض القاهرة للكتاب

وأضاف أن الفكرة جاءت بعد انتقال معرض القاهرة للكتاب من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، حيث أصبحت المواصلات بالنسبة للقرية صعبة للغاية ومن ثم انخفاض أعداد الزائرين إلى المعرض من أهالي القرية ومن هنا أتت فكرة الرحلة إلى المعرض.

فكرة خروج أوتوبيسات أهالي قرية كفر الشوبك بالقليوبية

وأشار إلى أن "الفكرة بدأت عن طريق صفحة الجميعة على السوشيال ميديا بالإعلان عن الرحلة إلى أرض المعارض حيث كان من المخطط الذهاب بعدد 3 أتوبيس فقط ولكن بدء عدد المشاركين في القرية في التزايد إلى أن وصلنا إلى عدد 5 أتوبيسات لنغلق الاشتراك لعدم توفر المزيد من الأتوبيسات، ولكن تحت ضغط وإلحاح من أهل القرية بدأنا في زيادة عدد الأتوبيسات بشكل يومي فيما يعادل أتوبيس واحد فقط زيادة عن كل يوم".

وأشاد سالم، بفكرة نقل أرض معرض الكتاب إلى القاهرة الجديدة وذلك بسبب مساحته الشاسعة التي تصل إلى 40 ألف متر مربع والتوسع في القاعات والمعارض عكس مدينة نصر بسبب الزحام الشديد لقلة المساحة.