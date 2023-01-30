«الصحة العالمية» تبقى حالة الطوارئ القصوى حيال «كورونا»

قررت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كورونا "كوفيد- 19" بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد- 19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ بأنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن كورونا "كوفيد- 19" ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وأضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد- 19.