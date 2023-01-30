الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أنشيلوتي يتحدث عن فارق النقاط مع برشلونة وانتقالات ريال مدريد الشتوية

أنشيلوتي
أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن موقف فريقه في المنافسة على لقب الليجا.

ريال مدريد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي ريال سوسيداد، أمس، ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإسباني، ليتسع فارق النقاط بينه وبين نادي برشلونة، المتصدر، إلى 5 نقاط.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته لماركا: "نحن خلف برشلونة بخمس نقاط، علينا العمل بجد وبرشلونة يلعبون بشكل جيد جدًا، ولكن مازال الطريق طويلًا".

ريال مدريد حقق لقب الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وللمرة الـ35 في تاريخه، ويعاني الفريق خلال الموسم الجاري حالة من تخبط النتائج.

وأضاف أنشيلوتي: "شهر يناير كان صعبًا ولكن الفريق يعود لمستواه ويتطور وسنقاتل".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة.


وتطرق أنشيلوتي للحديث عن انتقالات ريال مدريد الشتوية، قائلًا: "سوق الانتقالات انتهى بالنسبة لنا، لا أحد سيرحل ولن ينضم أحد، لا شيء سيحدث في يناير".

نادي ريال مدريد تعاقد مع البرازيلي إندريك، صاحب الـ16 عامًا، قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي، وسيظل ضمن صفوف فريقه حتى صيف 2024 ليتمم انتقاله بشكل رسمي لريال مدريد.

نادي ريال مدريد سيبدأ رحلته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا، من الدور نصف النهائي وسيواجه الفائز من مباراة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي ضد النادي الأهلي أو أوكلاند سيتي.

ومن المقرر أن يفتتح النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، يوم 1 فبراير المقبل، بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، ويلتقي الفائز بينهما فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في مباراة الدور ربع النهائي للمونديال.

نادي ريال مدريد حقق لقب كأس العالم للأندية في 4 مرات سابقة.

أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني

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