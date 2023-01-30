الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «قنا - سفاجا»

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

 وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا - سفاجا"، أسفر عن اصابة 5 مواطنين  وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا- سفاجا"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتيسير حركة السير.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة ملاكي 5 مواطنين المستشفى اللواء مدير أمن قنا

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