إصابة طفل بتسمم دوائي إثر تناوله أقراص منع الحمل بالشرقية

أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ، بحالة تسمم دوائي، بعد تناوله دواء منع الحمل عن طريق الخطأ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الإبراهيمية المركزى، الطفل "رمضان.ال"، يبلغ من العمر 3 سنوات ، مقيم قرية كفور نجم، بمركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، مصابا بآلام حادة بالبطن.

وتبين إصابته بحالة تسمم دوائي، لتناوله جرعة من حبوب منع الحمل، عن طريق الخطأ أثناء تواجده بمنزله، وتم نقله لمستشفى الإبراهيمية المركزى لتلقى العلاج اللازم.