الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القصة الكاملة لضبط مسن ونجليه في المنوفية أثناء تنقيبهم عن الآثار

التنقيب عن أثار
التنقيب عن أثار

تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزلهم، وذلك عقب ورود بلاغ من الأهالي، بقيام مسن ونجليه بالتنقيب على الآثار داخل منزلهم، وبعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين وأدوات الحفر.

وبالانتقال والفحص تبين لقوات مركز شرطة قويسنا من قيام  ف، ع، ا 75 عام بالمعاش، وولديه إ، ف، ا 35 عاما دون عمل، م، ف، ا  40 عاما دون عمل، مقيمين قرية اينهس دائرة مركز قويسنا، بالتنقيب على الأثار داخل المنزل، والمعاينة الأولية تبين قيام المتهمين بحفر حفرة داخل إحدى الغرف بمنزلهم المكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأحمر وسقف خشبي بعمق 10 أمتار.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام مسن بالمعاش ونجليه بالتنقيب على الأثار وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المركز لتحقيق في الواقعة والوقوف على حقيقتها.

وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وأدوات الحفر المستخدمة وتحريزها، وبمواجهتهم بالاتهامات أقروا بالحفر داخل المنزل بغرض التنقيب على الآثار، حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 760 إداري المركز، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

أحداث الواقعة أدوات الحفر اجراءات التنسيق مع الجهات المعنية التنقيب عن الآثا التنقيب عن الآثار

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