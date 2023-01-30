مدبولي: مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال 2023

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال 2023، مضيفا في الوقت نفسه أن مصر ترحب أيضا بالحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية.

وقال «مدبولي» خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشراكات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع التحديات ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي»، معربا عن شكره لكل الشركاء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين شاركوا في هذا المؤتمر بهدف استكشاف فرص الاستثمار.

وأضاف: «تواجدنا اليوم هو شهادة لأهمية المشاركة متعددة الأطراف سواء القطاع الخاص أو العام، وفتح آفاق فرص استثمارية أمامنا جميعا»، لافتا إلى أن العالم يشهد حاليا تحديات استثنائية ونتعامل معها بما يشكل مناخا استثماريا جاذبا، وأكد أن العالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح الواعدة بخطط واضحة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق "ACI"، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة هذا الملف، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ المصرية والنجاح في العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضي، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على التأكد من انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة تُسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج خلال الفترة المقبلة.