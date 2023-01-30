بينها مواجهة التغيرات المناخية.. السفير الألماني: نتعاون مع مصر في كافة المجالات

أكد السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، حرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات لا سيما في مجال الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مع السفير الألمانى بالقاهرة، حيث

تطرق السفير الألماني للمساعى القائمة نحو حث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص للمياه، وهو الأمر الذى لاقى ترحيباً من وزير الرى، وذلك فى إطار التحضير لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده في شهر مارس المقبل.

طرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه

من جهته أشار الدكتور هانى سويلم، لقيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابق بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والتي تُعد نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه.



كما أعرب وزير الموارد المائية والري، عن أمله في مشاركة ألمانيا في دعم هذه المبادرة الهامة والتي ستُساهم بلا شك في التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ في الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.

استعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية

وأكد الدكتور هانى سويلم، استعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة هذه المبادرة، مشيرا لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.