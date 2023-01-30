البحرين: سعداء بالوجود العربى المميز بمعرض القاهرة للكتاب

قال بشار جاسم، مدير معرض الكتاب البحريني، إن مملكة البحرين سعيدة بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 من عام 2023.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن مصر غنية بتاريخها وحضارتها وثقافتها كما أنها غنية بكل ما تعني الكلمة من معان، مشيدا بأن مصر بلد عظيم والمملكة تتشرف بأنها موجودة بها خاصة في معرض القاهرة الدولي في هذه الدورة.

ونوه إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر المعارض على مستوى الوطن العربي كونه يقام على مساحة تقدر بـ40 ألف متر مربع، كما أنه يحظى بسمعة كبيرة ليرجع ذلك بسبب جهود الدولة والحكومة وإدارة المعرض التي تكللت بالنجاح في هذا العام.

وأضاف أنه لأول مرة اعتمد معرض القاهرة الدولي دولا جديدة للمشاركة بالمعرض منها الأرجنتين وغيرها من الدول، حيث إن هناك أكثر من 53 دولة وذلك أمر مميز للغاية، معربا عن سعادته في الوجود العربي المميز داخل المعرض، حيث هناك حضور مميز من المغرب وتونس وليبيا.

واختتم أنه من المهم أن توجد الدول العربية كـ"أخوة عرب" لتعزيز الروابط الثقافية بينها وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومن المهم المشاركة والوجود في كل المعارض العربية سواء في القاهرة أو الشارقة والدول جميعها إلى آخره من الدول التي تقيم المعارض.