الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. 3 اجتماعات لـ«صناعة البرلمان» لمناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء

مواد البناء
مواد البناء

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأول مقدم من النائب عمرو درويش، بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت بشكل غير مبرر مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها الثانى طلب إحاطة مقدم من النائب محمود قاسم، بشأن إحكام الرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح، ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الاستراتيجية من أجل تعطيش الأسواق لرفع أسعارها بدون أي مبرر.

أما الاجتماع الثالث فيناقش طلبي إحاطة مقدمين من النائب علاء الجعودي، والنائبة منى عمر، بشأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية، ورغم ذلك لم تعلن الحكومة أي تطور جديد حول هذا الشأن، وما سبب توقف تجميع السيارات الاقتصادية في مصر.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس الأحد، على أن تعود الجلسة التالية اليوم الاثنين.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسة الأمس على اتفاقيتين الأولى بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

والاتفاقية الثانية بشأن الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

ارتفاع اسعار مواد البناء إحكام الرقابة أسعار مواد البناء أسعار حديد التسليح الاقتصاد الوطني الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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وائل لطفي

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