الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخريطة الكاملة لبرنامج فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة في مركز القاهرة الدولي للمعارض، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل، حيث تتنوع الأنشطة والفعاليات المصاحبة لدورة هذا العام والتي تعقد تحت شعار: “على اسم مصر: معا نقرأ.. نفكر.. نبدع”، وفي هذا التقرير نستعرض لكم الخريطة الكاملة لأنشطة المعرض اليوم الإثنين.

ــ قاعة صلاح جاهين

تبدأ الأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا “1”، في الثانية عشر ظهرا، ولقاء بعنوان “الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد 2023 ــ 2030”، والتي تنظمها بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفية لهيئة الرقابة الإدارية.

تناقش الندوة أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التى أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالإضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف بحضور عدد من الخبراء المعنيين.

ويمثل اللقاء الجماهيري المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من أهداف الإستراتيجية شاملة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ تفعيلا لمبادئ الحوكمة.

ــ صلاح جاهين وفن الكاريكاتير 

يعقبها في الثانية، ندوة بعنوان “صلاح جاهين وفن الكاريكاتير”، وذلك ضمن محور شخصية المعرض، ويشارك في اللقاء كل من فناني الكاريكاتير: عبد الله الصاوي، عماد عبد المقصود، هاني شميس، وتدير اللقاء مروة موسي. 

يليها في الرابعة عصرا، وضمن المحور الرئيسي لقاء بعنوان: “نحن الحضارة”، بمشاركة كل من: عالم الآثار مصطفي وزيري، أحمد الجمال، هاني صبري حنا، ويقدم اللقاء ويديره محمد أحمد مرسي.

وتختتم فعاليات اليوم الأثنين بقاعة صلاح جاهين، بلقاء مع المخرج الكبير جمال عبد الحميد،  تقدمه كريمة عوض. وحديث حول مسيرة المخرج جمال عبد الحميد، وأهم أعماله الفنية، وأبرز الأعمال الدرامية التي قدمها للشاشة المصرية.

ـ فعاليات القاعة الدولية

تستهل القاعة الدولية، في مبني بلازا “2”، في الثانية ظهرا، ضمن محور المشاركات الدولية، حيث يقام لقاء تحت عنوان “مستقبل صناعة النشر في عالم ما بعد كورونا”، ويشارك فيه كل من الناشرين: “بابلوا أليخاندروا” من أسبانيا ــ ومن فرنسا سيمون دي جوكس ــ ومن البرازيل كارلو كاهينو ــ ومن منظمة اليونسكو كريستينا بوويرتا، وتدير اللقاء وتقدمه الناشرة الفرنسية أوليفيا سنايج.  

يليها في الرابعة عصرا، ندوة تحت عنوان “النشر في آسيا .. آفاق وتحديات”، بمشاركة الناشرين: أكشاي تياجي، أمير محمد، جوتم مهتا، جوتم كيران، هيروشي أسامي، ويديرها براشنت باتك.

وفي السادسة مساء، وضمن محور مشاركات محلية إقليمية، يحل فنان الخط المصري العالم الدكتور أحمد مصطفي، في أمسية من أمسيات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول الخط الكوني، يحاوره الكاتب وليد عرفة.

ــ الصالون الثقافي

تبدأ فعاليات الصالون الثقافي، في الثانية عشر ظهرا، وضمن الندوات المتخصصة، تعقد ندوة تحت عنوان: “كرة القدم .. هنا والآن”، ويشارك فيها كلا من:  كابتن حازم إمام والكابتن حسام غالي ويديرها محمد فضل.

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم الأثنين، وضمن محور كاتب ومشروع، ندوة بعنوان “الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي من الغرب إلي الشرق .. الخصوصية الثقافية"، بمشاركة دكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة السابق ــ ومن السعودية الناقد عبد الله المطيري ــ الكاتب محمد دوير ــ محمد السيد، ويدير الأمسية حسين علي.

وضمن محور كتاب وتجارب، ندوة “الدرس النقدي الجديد”، بمشاركة الكاتب الفلسطيني رامي أبو شهاب، الناقد هشام زغلول، والناقد دكتور يسري عبد الله ويديرها الناقد دكتور سيد ضيف الله.

وفي السادسة مساء، وضمن محور “المئويات”، لقاء بعنوان "صدور أول كتاب مطبوع من المطابع الأميرية (200 عام)، ويشارك في اللقاء: المورخ أشرف إمام، جورج نوبار، حنفي محمود، راضي جودة، محمد أبو ليلة، ويدير اللقاء طارق موسي.

 

ــ قاعة فكر وإبداع

تبدأ فعالياتها في الثانية عشر ظهرا، بمناقشة كتاب “رسائل تقي الدين المقريزي: قراءة في المضامين والآفاق" ” تحقيق المؤرخ دكتور أيمن سيد فؤاد ورئيس الجمعية المصرية التاريخية، وذلك ضمن محور كاتب وكتاب، ويدير اللقاء ويشارك في النقاش مراد الريفي.

يعقبها في الثانية، مناقشة كتاب “مدرسة تحسين الخطوط”، من تأليف محمد حسن، ويناقشه كلا من الشاع محمد بغدادي، والكاتب أحمد منصور.

وفي الرابعة عصرا، وضمن ملتقي الإبداع، يناقش القاص منير عتيبة، مجموعته القصصية الأحدث، “24 ساعة”، ويناقش المجموعة كلا من الكاتبين: وائل وجدي وحنان الشرنوبي.

يليها في السادسة مساء، ضمن محور ملتقي الإبداع أيضا، مناقشة رواية “طي الألم”، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، من تأليف الروائية هالة البدري،  للروائي ناصر عراق، ويناقش الرواية كلا من: الناقدة مني طلبة، والنقد دكتور محمد الشحات، ويدير الندوة الكاتب الناقد طارق النعمان.

ــ قاعة الشعر

في الثالثة عصرا تبدأ الأمسية الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد المريخي، أسامة جاد، شريف أمين، عبد المقصود عبد الكريم، عربي كمال، علاء الدين مصطفي، ومحمود علي، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر سعيد شحاتة.

أما الأمسية الشعرية الثانية فتقام في السادسة مساء، بمشاركة الشعراء: زين العابدين فؤاد، بشير رفعت، رضا أحمد، عاطف عبد العزيز، عبده المصري، عزة حسين، محمود قرني، ويقدما الشاعر كمال أبو النور.

الخريطة الكاملة لفعاليات لبرنامج فعاليات وأنشطة معرض القاهره الدولي للكتاب فعاليات معرض القاهرة للكتاب 30 يناير صلاح جاهين

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