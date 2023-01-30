الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول رد من مرتضى منصور على بيان اتحاد الكرة بتحويله للجنة الانضباط

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه من بيان اتحاد الكرة الذي قرر فيه تحويله إلى لجنة الانضباط.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا أعلت من خلاله إيقاف التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب التجاوزات والاحتفاظ بحقه في التصعيد حال استمرارها.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "اتحاد الكرة أصدر بيانًا بتحويلي إلى لجنة الانضباط، من أين أتيتم بذلك القرار؟ أنا لست من عناصر اللعبة، نفس الأمر حدث معي من قبل والمحكمة أقرت ببطلان القرار".

وأضاف: "قدمت شكوى ضد لاعب هارب وأساء لنادي الزمالك في النهاية تريدون معاقبتي أنا؟".

وبعث مرتضى منصور برسالة إلى رئيس لجنة الانضباط قائلًا: "رسالتي إلى المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط، أنا أحبك وأحترمك لكني أخشى عليك، أنت تقدمت باستقالتك إلى جمال علام وهو من رفضها وأقول لك أنت مقامك أكبر من ذلك بكثير".

وشدد: "بيان اتحاد الكرة خطأ وأنا أكبر من الرد على كلام فارغ ولكن سأرفع قضية ستنتهي بحبسكم وعزلكم".

مرتضى منصور اتحاد الكرة لجنة الانضباط الدورى المصرى

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