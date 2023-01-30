الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سعيد شيمى يوقع «حكايات مصور سينما» بمعرض القاهرة للكتاب.. اليوم

سعيد شيمي
سعيد شيمي

يشارك مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث مؤلفاته الصادرة عن دار الهالة للنشر.

ويعقد حفل توقيع كتاب مدير التصوير سعيد شيمي، «حكايات مصور سينما»، في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الإثنين، وذلك بقاعة التوقيع، أمام الصالة «2»، كما يوقع «شيمي» لقراءه على مؤلفاته الأخرى. 

وكان سعيد شيمي، قد أصدر من قبل الجزئين الأول والثاني من كتابه «حكايات مصور سينما».. الغريب والخفي أثناء عمل الأفلام، ودورة هذا العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تشهد صدور الجزء الثالث من حكاياته السينمائية، مع كبار نجوم مصر من الفنانين الذين شاركوا في أعماله السينمائية، وكواليس ما قبل المنتج السينمائي النهائي الذي نراه على الشاشة.  

وسعيد شيمي، مصور سينمائي، وهو رائد فن التصوير تحت الماء، فقد كان الفيلم الذي صوره تحت الماء، المعنون بـ«جحيم تحت الماء»، أول فيلم سينمائي مصري من نوعه يصور في أعماق البحر.

قدم سعيد شيمي العشرات من الأفلام المخرجين من بينهم: «محمد خان، عاطف الطيب، علي عبد الخالق»، وغيرهم، ومن أهم أفلامه السينمائية التي صورها: «سواق الأتوبيس، البرئ، طائر على الطريق، الشيطان يعظ، بئر الخيانة، الحب فوق هضبة الهرم، سلام يا صاحبي، إعدام ميت، الطريق إلى إيلات»، وغيرها.

كما قدم مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، إلى المكتبة السينمائية عشرات المؤلفات، نذكر منها: «أفلامي مع عاطف الطيب ــ صديقي سامي السلاموني ــ خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي (في 3 أجزاء) ــ التصوير السينمائي تحت الماء ــ الإدراك والمتعة ــ عدسة القلم وحبر الكاميرا ــ الخدع والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصريــ محسن نصر.. الإبداع على الوتر الحساس» وغيرها.

سعيد شيمي يوقع حكايات مصور سينما في معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة للكتاب 2023 التصوير تحت الماء

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