«دوائر من حرير» للكاتب السيد نجم على طاولة قصر ثقافة الأنفوشى

"دوائر من حرير" للكاتب السيد نجم على طاولة قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، حيث يحل الكاتب والقاص السيد نجم، في ضيافة قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في أمسية لمناقشة مجموعته القصصية “دوائر حرير”.

وتعقد الأمسية الثقافية في السابعة من مساء اليوم الإثنين، لمناقشة المجموعة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويناقش المجموعة كل من: الكاتب والشاعر أحمد فضل شبلول ــ الشاعر جابر بسيوني ــ الناقدة دكتورة سحر شريف، ويدير الأمسية الكاتب رشاد بلال.

و"السيد نجم"، كاتب روائي وقاص، صدر له العديد من مؤلفات الأطفال وكتب اليافعة، من بينها: “الصبي والرجل الملثم .. من وحي التراث” ــ “رسالة من الكعبة” ـ “سر الأميرة مني” وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من عشر روايات، وست مجموعات قصصية، من بينها: أوراق مقاتل قديم ــ العتبات الضيقة ــ ضجيج الضفادع ــ أشياء عادية في الميدان ــ حكايات طرح النيل ــ السمان تهاجر شرقا ــ نبوءة الحكيم آبور ــ المصيدة ــ كامس ابن الشمس وغيرها.

ويقول الناقد أشرف التعلبي عن مجموعة “دوائر من حرير” للكاتب السيد نجم: عن قصصه الأولى في تلك المجموعة فهى تحمل عنوان "في رحاب الولد" والتي تتكون من ستة نصوص تدور فيها حياة الطفولة التي عاشها وهى الدائرة النواة التي تشكلت بعدها دوائر أكبر حجما، ليتبعها نص بعنوان "في رحاب الجد"، وقسمه لبضعة نصوص فرعية هى سر طقوس الماء، ودار الجد والصبي، والجد ما عاد زعيما، وصورة الجد.

من هذه النصوص المترابطة في الفترة الأولى من حياته يأخذنا المبدع الكبير "السيد نجم" لنغوص في عوالمه ونخرج نتلمس ذواتنا، ففي نصه "سر طقوس الماء" يقول: أكثر ما تألمت منه وله أن تحملت وحدي كل أعباء طقوس جدي مع الماء.. فلا تمر ثلاث دقائق كاملة إلا وأسمع صوت النداء باسمي، أعجبتني اللعبة في البداية بمضي الوقت بدأت أشعر بالضيق والزهق حتى هددتني أمي بشيخوختي ولن أجد من أحفادي من يقدم لي جرعة ماء!