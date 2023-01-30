الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نابولى يفوز على روما ويعزز صدارته للدورى الإيطالى

نابولي
نابولي

عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه روما 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما  الأحد في الجولة العشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ساسولو على ميلان 5 / 2، وخسارة يوفنتوس أمام مونزا صفر / 2، وتعادل لاتسيو مع فيورنتينا 1/1.

 

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله فيكتور أوسيمين في الدقيقة 17.

 

وفي الشوط الثاني، عادل روما النتيجة بهدف سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 75، إلا أن جيوفاني سيميوني سجل هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 86.

 

رفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه إنتر ميلان، في المقابل توقف رصيد روما عند 37 نقطة في المركز السادس.

 

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ساسولو على مضيفه ميلان 5 / 2.

 

وسجل أهداف ساسولو جريجوري ديفريل في الدقيقة 19 وديفيد فراتسي في الدقيقة 22 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 30 وأرماند لوريونت في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وماتيو هنريك في الدقيقة 79.

 

في المقابل سجل هدفي ميلان أوليفييه جيرو وديفوك أوريجي في الدقيقتين 24 و81.

 

وتوقف رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

 

وفي المباراة الثالثة، حقق مونزا مفاجأة كبيرة بفوزه على يوفنتوس 2 / صفر.

 

وسجل هدفي مونزا باتريك كيوريا وداني موتا في الدقيقتين 18 و39.

 

ورفع مونزا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

وفي المباراة الرابعة، تعادل لاتسيو مع فيورنتينا 1/1.

 

وتقدم لاتسيو بهدف سجله نيكولو كاسالي في الدقيقة الثامنة، وتعادل فيورنتينا عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 49.

 

ورفع لاتسيو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

نابولى روما الدورى الايطالى

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