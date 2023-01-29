الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميتلاند الدنماركى يكشف لـ«الدستور» تفاصيل عرض إمام عاشور.. وطلب الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

اقترب إمام عاشور متوسط ميدان نادي الزمالك، من إتمام انتقاله رسميًا إلى ميتلاند الدنماركي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواصل “الدستور” مع مصدر داخل نادي ميتلاند الدنماركي، والذي كشف عن التفاصيل الخاصة بعقد إمام عاشور.

وقال المصدر إن الصفقة في طريقها إلى الإتمام، ولا يتبقى سوى إضفاء الواقع الرسمي وتوقيع الأوراق، حيث ينتظرون وصول اللاعب غدًا للدنمارك من أجل إتمام الانتقال.

وذكر المصدر بأن الصفقة تُقدر بمبلغ يقارب 3 ملايين يورو بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مع وجود نسبة 20% للزمالك حال بيع اللاعب مستقبلًا من ناديه الدنماركي.

وأشار المصدر بأن نادي الزمالك طلب وضع بند في العقد ينص على أفضلية الزمالك حال قرر اللاعب العودة للعب في مصر.

وأكد المصدر بأن إمام عاشور سيتقاضى راتبًا يُقدر بـ 3 ملايين يورو، مقسمة على مدة العقد.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من بطولة الدوري.

واعترف نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بتلقي إمام عاشور عرضًا خياليًا لا يمكن رفضه للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أسامة نبيه مدرب فريق الزمالك عن موقف إمام عاشور بعد العرض الدانماركي كشف "علمت أن إمام عاشور تلقى عرضا خياليا من فريق أوروبي وبالتالي من الصعب الوقوف أمام طموحاته".

وتابع “لن أقف أمام طموح اللاعب فهو مثل يوسف نبيه وسيد عبد الله، إذا وقفت في سكة طموح اللاعب”.

إمام عاشور الزمالك ميتلاند إمام عاشور

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟