ميتلاند الدنماركى يكشف لـ«الدستور» تفاصيل عرض إمام عاشور.. وطلب الزمالك

اقترب إمام عاشور متوسط ميدان نادي الزمالك، من إتمام انتقاله رسميًا إلى ميتلاند الدنماركي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواصل “الدستور” مع مصدر داخل نادي ميتلاند الدنماركي، والذي كشف عن التفاصيل الخاصة بعقد إمام عاشور.

وقال المصدر إن الصفقة في طريقها إلى الإتمام، ولا يتبقى سوى إضفاء الواقع الرسمي وتوقيع الأوراق، حيث ينتظرون وصول اللاعب غدًا للدنمارك من أجل إتمام الانتقال.

وذكر المصدر بأن الصفقة تُقدر بمبلغ يقارب 3 ملايين يورو بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مع وجود نسبة 20% للزمالك حال بيع اللاعب مستقبلًا من ناديه الدنماركي.

وأشار المصدر بأن نادي الزمالك طلب وضع بند في العقد ينص على أفضلية الزمالك حال قرر اللاعب العودة للعب في مصر.

وأكد المصدر بأن إمام عاشور سيتقاضى راتبًا يُقدر بـ 3 ملايين يورو، مقسمة على مدة العقد.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من بطولة الدوري.

واعترف نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بتلقي إمام عاشور عرضًا خياليًا لا يمكن رفضه للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أسامة نبيه مدرب فريق الزمالك عن موقف إمام عاشور بعد العرض الدانماركي كشف "علمت أن إمام عاشور تلقى عرضا خياليا من فريق أوروبي وبالتالي من الصعب الوقوف أمام طموحاته".

وتابع “لن أقف أمام طموح اللاعب فهو مثل يوسف نبيه وسيد عبد الله، إذا وقفت في سكة طموح اللاعب”.