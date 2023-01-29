الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد.. التموين تنفى تقليد سبائك الذهب

نفى الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب شائعة انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إنه لا يمكن تقليد الدمغة الرسمية الموجودة علي سبائك الذهب.

أضاف أنه لا صحة لما تردد بأن سبائك الذهب المتواجدة فى الأسواق مغشوشة، موضحاً أن الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد، ومدون عليها العيار، ولا يوجد أزمة طالما مختومة بختم الحكومة.

لفت إلى أن من يشترى سبائك ذهبية على الأون لاين هو مسئول ويتحمل نتيجة اختياره، مؤكداً أن جميع سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة.