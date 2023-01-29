الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن الموسيقية» تعفي حفل أوركسترا الشباب الإيطالي من الرسوم

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أعفى المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، القائمين على حفل أوركسترا الشباب الإيطالي والذي من المقرر إقامته بمعبد الأقصر من الرسوم الخاصة باستخراج تصاريح العازفين المشاركين في الحفل والخاصة بالنقابة، في إطار دعم وتوطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين المصري والإيطالي.

وكان من المقرر إقامة حفل أوركسترا الشباب الإيطالي والذي تقيمه أوركسترا جيوفانيلي ايراسموس بمشاركة عازفين إيطاليين وعازفين مصريين، أمس السبت، ولكن تم إلغاؤه بسبب عدم استكمال الجهة المنظمة للحفل الأوراق والتصاريح الخاصة بإقامته.

المطرب مصطفي كامل مصطفى كامل المهن الموسيقية حفل أوركسترا الشباب الإيطالي أوركسترا الشباب الإيطالي معبد الأقصر

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