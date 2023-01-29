زيلنسكي: نواجه وضعًا صعبًا للغاية في دونيتسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده تواجه وضعاً "صعباً للغاية" في منطقة دونيتسك الشرقية وتحتاج إلى إمدادات أسلحة أسرع وأنواع جديدة من الأسلحة لمقاومة الهجمات الروسية.

أضاف في خطابه الليلي المصور ووفقا لما نقلته وكالة رويترز: "الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك".

وأردف: "تريد روسيا أن تطول الحرب وتُنهك قواتنا.. لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".

القوات الروسية تسيطر على 9 مستوطنات في زابوريجيا

وأعلن رئيس حركة نحن مع روسيا، فلاديمير روجوف، الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على 9 مستوطنات في زابوريجيا، كانت في السابق تحت سيطرة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال روجوف، لقناة “روسيا-١”، “على خط التماس في منطقة زابوريجيا، فإن المبادرة في أيدي رجالنا. مع وجود قوات صغيرة، عن طريق الاستطلاع في القوة من تسع مستوطنات، إما تم القضاء على العدو، أو تم وضع هذه النقاط تحت السيطرة العملياتية، هذه نجاحات كبيرة جدا”.

«الناتو»: مستعدون لمواجهة مباشرة مع روسيا

وقال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو، إنه عندما اندلعت الأعمال العدائية في أوكرانيا في فبراير 2022، كان لدى الناتو بالفعل عدد من المجموعات القتالية على طول جناحه الشرقي.

وتابع باور في مقابلة مع تلفزيون RTP البرتغالي عندما سئل عما إذا كان الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة جاهزا لمواجهة مباشرة مع روسيا: “بشكل لا لبس فيه، نحن مستعدون”.

أضاف خلال قمة في مدريد عقدت في يونيو 2022، قرر قادة التحالف إنشاء أربع مجموعات قتالية أخرى في سلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا، متابعًا أعتقد أن هذه رسالة مهمة للروس، أن موقفنا قد تغير، لنظهر لهم أننا مستعدون إذا كانت لديهم فكرة للمجيء إلى حلف شمال الأطلسي.

ستولتنبرج يصل كوريا الجنوبية لتعزيز وجود حلف الناتو في آسيا

ووصل ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأحد، إلى سول في جولة تهدف لتعزيز علاقات الحلف مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة حرب أوكرانيا وتنامي المنافسة مع الصين.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في سول، وزيري الخارجية باك جين والدفاع الوطني لي سونج-سوب، ومسئولين كبار آخرين حسبما ذكر الحلف في بيان، فيما قال المكتب الرئاسي إنه سيلتقي الرئيس يون سوك-يول على الأرجح.