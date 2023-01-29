تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد فى الليجا.. كامافينجا يُعوض ميندى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني، فيتشارك الثلاثي توني كروس وفيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس ثلاثية خط الوسط، ويلعب كامافينجا في مركز الظهير الأيسر ويقود كريم بنزيما خط الهجوم.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

خط الوسط: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كلا من: أندريه لونين - لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، إيدين هازارد، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، ألفارو أودريازولا، ماريانو دياز، ماريو مارتين

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة، فيما يأتي ريال سوسيداد خلفه مباشرة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة