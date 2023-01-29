حريق بعدد من الأكشاك وإزالة أجزاء خطرة من عقار بحي الجمرك بالإسكندرية

تفقدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، المسطح أمام شارع الحجاري، عقب حدوث حريق بالأكشاك، اليوم، وتم السيطرة عليه دون خسائر بالأرواح.

وقامت رئيس حي الجمرك، اليوم بجولة ميدانية للوقوف على حل شكاوى المواطنين ومتابعة حال الشارع، حيث توجهت إلى حارة سيدي شحاته متفرع من شارع سوق السمك القديم، وفقًا للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من الصفحة الرسمية للحي أمس، وبالمعاينة تبين عدم وجود اي مخلفات أتربة بالشارع تعوق الطريق.

إزالة الأجزاء الخطرة من عقار قديم

وخلال الجولة، تم معاينة العقار رقم 28 سيدي شحاته، حيث تبين وجود أجزاء خطرة وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 50 لسنة 2008 وخالٍ من السكان، ووجهت تعليماتها بالبدء في إزالة الأجزاء الخطرة بالعقار والذي تم في حينه.

رفع كفاءة ميدان سينما ريكس

كما تم خلال الجولة المرور على ميدان سينما ريكس، حيث شددت رئيس الحي على سرعة رفع كفاءة الميدان وإنهاء الأعمال واستكمال تركيب البلاط بالرصيف وذلك لإعادة الشيء لأصله.

وكانت أجزاء من عقار قديم بمنطقة القباري، انهارت أمس، دون حدوث إصابات أو خسائر.

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