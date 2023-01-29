الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق بعدد من الأكشاك وإزالة أجزاء خطرة من عقار بحي الجمرك بالإسكندرية

حريق اكشاك وازالة
حريق اكشاك وازالة اجزاء خطرة من عقار بالجمرك

تفقدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، المسطح أمام شارع الحجاري، عقب حدوث حريق بالأكشاك، اليوم، وتم السيطرة عليه دون خسائر بالأرواح.

IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_١٩٥٤٠٣

وقامت رئيس حي الجمرك، اليوم بجولة ميدانية للوقوف على حل شكاوى المواطنين ومتابعة حال الشارع، حيث توجهت إلى حارة سيدي شحاته متفرع من شارع سوق السمك القديم، وفقًا للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من الصفحة الرسمية للحي أمس، وبالمعاينة تبين عدم وجود اي مخلفات أتربة بالشارع تعوق الطريق.

IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_١٩٥٤٢٢

إزالة الأجزاء الخطرة من عقار قديم 

وخلال الجولة، تم معاينة العقار رقم 28 سيدي شحاته، حيث تبين وجود أجزاء خطرة وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 50 لسنة 2008 وخالٍ من السكان، ووجهت تعليماتها بالبدء في إزالة الأجزاء الخطرة بالعقار والذي تم في حينه.

IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_١٩٥٤٣٢

رفع كفاءة ميدان سينما ريكس

كما تم خلال الجولة المرور على ميدان سينما ريكس، حيث شددت رئيس الحي على سرعة رفع كفاءة الميدان وإنهاء الأعمال واستكمال تركيب البلاط بالرصيف وذلك لإعادة الشيء لأصله.

وكانت أجزاء من عقار قديم بمنطقة القباري، انهارت أمس، دون حدوث إصابات أو خسائر.

IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_١٩٥٤٠٣
IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_١٩٥٤٠٣
FB_IMG_1675013764224
FB_IMG_1675013764224
FB_IMG_1675013741007
FB_IMG_1675013741007
حي الجمرك الإسكندرية حريق بالأكشاك إزالة الأجزاء الخطرة قرار هدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ضبط المتسبب فى استشهاد الضابط محمد كيلانى بأسوان

محافظ الأقصر: الدولة تبذل جهودًا لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟