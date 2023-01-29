ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الأحد، ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقال إنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز المراغة وتم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وأنه عقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة إلى أن نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا والسكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

الجدير بالذكر أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والرى والمسطحات المائية هذا بالإضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.