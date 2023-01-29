الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«إسكان النواب» تناقش طلب الإحاطة لعدم توصيل الصرف الصحى والصناعى بمنطقة مرغم بالإسكندرية

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسى

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة بشأن عدم توصيل الصرف الصحي والصناعي بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، المقدم من النائب محمود عصام موسى.

واستعرض النائب محمود عصام طلب الإحاطة، مؤكدًا أن منطقة مرغم الصناعية تضم ما يزيد على 5 آلاف مصنع، وتعاني من غياب الصرف الصحي والصناعي أو محطات التحلية.

وأشار إلى أن هناك مشكلة أيضًا في رصف الطرق لتسهيل دخول العربات المصانع لنقل الإنتاج، مؤكدًا أن غياب محطات الصرف تتعرض للغرق بسبب سقوط الأمطار.

من جانبه أعلن المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بعد تلقي المشكلة تم التعامل معه وعمل اجتماع بحضور استشاري مشروع منطقة مرغم، وتمت الموافقة بالأنشطة الخاصة بعمل محطات الصرف الصناعي.

وأشار إلى أن تكليف مركز استشاري لعمل الدراسات اللازمة لتحديد التكلفة التقديرية بشأن الصرف الصناعي، وتوفير الدعم المالي اللازم للتنفيذ.

وبخصوص مشروع الصرف الصحي، كشف عن أن هناك محطات بدأ العمل فيها وتمت مطالبة مجلس الوزراء لرفع قيمة الإسناد وجارٍ تنفيذ المشروع وفي 30 يونيو 2024 سيتم الانتهاء منه.

وأشارت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، إلى أن مشكلة عمليات التقنين، التي سيعقبها بدء عمليات الترفيق.

وأشار النائب محمود عصام إلى أن الإشكالية في وجود المصانع بجوار بحيرة مريوط، حيث يتم الصرف على البحيرة، مشددًا على أهمية الإسراع في محطات الصرف الصناعي للحد من التلوث.

لجنة الاسكان والمرافق مجلس النواب الدكتور أحمد عبد المجيد طلب الإحاطة الصرف الصحي والصناعي منطقة مرغم الصناعية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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