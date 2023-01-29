نفاد تذاكر حفل على الحجار بالأوبرا.. و8 شروط لدخول الجمهور

نفدت تذاكر حفل النجم علي الحجار، المقرر إقامته يوم الإثنين الموافق 13 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمناسبة عيد الحب، ومشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد ساعتين من طرحها بالكامل، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذى لم يلحق الحجز، وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 1010 جنيهات، الثانية بقيمة 710 جنيهات، الثالثة بمبلغ 410 جنيهات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، بفاصل غنائي يحييه كل من المطرب أحمد عفت، والمطربة إيمان عبدالغني، ويختتم الحفل «الحجار» في تمام العاشرة مساءً ويشدو لجمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان"، وغيرها من الأغنيات.

ووضعت إدارة الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي: