الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات والرابط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

الإعدادي
الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023، أكثر ما يبحث عنه أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023، إذ تصدرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023.

وتوفر الدستور لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023.

يبحث أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب مبكرا، بعد انتهاء الامتحانات 26 يناير 2023.. هنا./

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023، بمحافظة الإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية، فور اعتمادها، ذلك بعد مراجعة رصد الدرجات وعملية التصحيح للتأكد من درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2023.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أزهر

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 بالاسم ورقم الجلوس


نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023.. خطوات الاستعلام

- تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

- اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

- ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- انقر فوق عرض النتائج.

- سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.


نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023.. توزيع درجات

- مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

- مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

- مجموع الشهادة الإعدادية الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 والمجموع الكلي للعام 280 درجة والنجاح من 140 درجة والأقل من ذلك يكون راسب أو سيؤدي امتحانات الدور الثاني.


موعد إجازة نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية


يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2022-2023، المقرر رسميًا يوم 28 يناير الجارى، لجميع طلاب صفوف النقل فى المدارس الرسمية والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة لغات، وستنتهى إجازة نصف العام يوم 9 فبراير 2023.

وبدأ 107 آلاف و92 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية (شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى)، للعام الدراسى 2022/ 2023 أمام 377 لجنة في الإسكندرية.

الإسكندرية الثالث الثالث الإعدادي نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023

مواد متعلقة

«تعليم الجيزة»: نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي الآن بالمدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. القصة الكاملة لوفاة موظف في شقة عشيقته بالشيخ زايد

حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟