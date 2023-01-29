بالخطوات والرابط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023، أكثر ما يبحث عنه أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023، إذ تصدرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023.

وتوفر الدستور لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023.

يبحث أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب مبكرا، بعد انتهاء الامتحانات 26 يناير 2023.. هنا./

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023، بمحافظة الإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية، فور اعتمادها، ذلك بعد مراجعة رصد الدرجات وعملية التصحيح للتأكد من درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2023.



نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023.. خطوات الاستعلام

- تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

- اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

- ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- انقر فوق عرض النتائج.

- سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.



نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023.. توزيع درجات

- مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

- مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

- مجموع الشهادة الإعدادية الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 والمجموع الكلي للعام 280 درجة والنجاح من 140 درجة والأقل من ذلك يكون راسب أو سيؤدي امتحانات الدور الثاني.



موعد إجازة نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية



يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2022-2023، المقرر رسميًا يوم 28 يناير الجارى، لجميع طلاب صفوف النقل فى المدارس الرسمية والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة لغات، وستنتهى إجازة نصف العام يوم 9 فبراير 2023.

وبدأ 107 آلاف و92 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية (شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى)، للعام الدراسى 2022/ 2023 أمام 377 لجنة في الإسكندرية.