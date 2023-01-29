ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

تأهل فريق برايتون لدور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بانتصاره القاتل على ليفربول بهدفين مقابل هدف، في الدور الرابع للبطولة.

الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين وبدأ نجمنا المصري محمد صلاح الخطورة مبكرًا لليفربول في الدقيقة 3، بعدما سدد كرة تصدى لها الحارس وأكملها صلاح في المرمى، لكن مدافع الفريق أنقذها من على خط المرمى.

ورد برايتون سريعًا بكرة مماثلة في الدقيقة 15 بتسديدة من فيرجسون داخل منطقة الجزاء، أنقذ كرته أرنولد من على خط مرمى أليسون.

وأضاع صلاح انفرادا تاما بحارس مرمى برايتون ستيلي بالدقيقة 24، بعدما سدد الكرة على يساره لتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 30 نجح ليفربول في التقدم بالنتيجة عن طريق هارفي إليوت، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد صناعة صلاح.

ورد برايتون سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 39 بتسديدة من طارق لامبتي، اصطدمت بمدافعه وزميله لويس دنك وحولت اتجاهها في مرمى أليسون.

وشارك داروين نونيز مع ليفربول بعد تعافيه من الإصابة، مع بداية الشوط الثاني.

وسجل الياباني ميتوما هدف الانتصار لـ برايتون في الدقيقة 93، من متابعة لتمريرة الإكوادوري إيستوبينان، ليقوم بالتلاعب بدفاعات ليفربول والتسديد في شباك أليسون، مقصيًا حامل اللقب من البطولة.



تشكيل ليفربول.. محمد صلاح أساسيًا ونونيز على مقاعد البدلاء أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، جوميز، روبرتسون

خط الوسط: بيجيتش، ألكانتارا، كيتا

خط الهجوم: صلاح، جاكبو، إليوت

كان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بهدف نظيف، سجله هارفي إليوت.

بينما تأهل فريق برايتون، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ميدلزبره بنتيجة 5-1.