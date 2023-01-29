الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العربية للسياحة تشارك بمنتدى أيام الطهى العربي

الطهي العربي
الطهي العربي

تشارك المنظمة العربية للسياحة بمنتدى أيام الطهى العربي بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 1-2فبراير 2023م.

وأوضحت المنظمة العربية للسياحة بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى بحضور رئيسها الدكتور بندر آل فهيد بناء على دعوة وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، للمشاركة وتقديم كلمة بالجلسة الافتتاحية بمنتدى أيام الطهي العربي ”يومي 1 و2 فبراير 2023 بمدينة الثقافة - الشاذلي القليبي - بالعاصمة التونسية، والذى تنظمة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية وبمشاركة وزارات السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية والخارجية، وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بسفارات الدول العربية بتونس».

 ويهدف منتدى أيام الطهي العربي إلى تثمين تراث الطبخ التونسي والعربي والترويج له اقليميا ودولياً خاصة وأنه أصبح من الركائز الأساسية للجذب السياحي ودعم صورة الوجهات السياحية العربية، كما يهدف التنظيم إلى دعم التدفق السياحي بين الدول العربية وإحياء التراث والمخزون الخاص بالمطبخ العربي وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في هذا المجال.

وأشارت المنظمة بأن برنامج المنتدى سيقام على هامشه تنظيم معرض للمأكولات التقليدية العربية والمنتجات الغذائية والصناعات التقليدية ومنتدى عربي تحت شعار “تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية”، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل والتى تهدف الى تثمين تراث المطبخ العربي والتعريف به كرافد للجذب السياحي وتشمل ورشة بعنوان الاستثمار في التراث الغذائي العربي وخاصة  صناعة الطهى العربي، وكذلك ورشة بعنوان آفاق الترويج للأطباق العربية التقليدية ودعم مكانتها في مجال سياحة المطبخ في البلدان العربية.

الجدير بالذكر فقد حققت السياحة التونسية نتائج قياسية حسب الخطة الموضوعة حتى نهاية عام 2024م من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية فى بداية عام 2022م حيث وصل عدد السواح الزائرين لها بنهاية العام بحدود 6 ستة ملايين سائح محققة 60 % من معدل النشاط السياحى المسجل بعام 2019م                                                                                                

صورة الوجهات السياحية العربية العربية للسياحه تشارك بمنتدى أيام الطهى الطهى العربي المنظمة العربية للسياحة التونسية الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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