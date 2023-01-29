الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين إثر انقلاب سيارة على «صحراوى قنا»

اسعاف
اسعاف

أُصيب 3 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بركة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

البداية بتلقي مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي؛ لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الغربي قرية برك محافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بشأن عمل المخابز.. قرار مهم وعاجل من وزير التموين

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة «أيامى» بمعرض الكتاب

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع