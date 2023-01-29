3 مصابين إثر انقلاب سيارة على «صحراوى قنا»

أُصيب 3 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بركة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

البداية بتلقي مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي؛ لتلقي العلاج اللازم.