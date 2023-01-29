الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الملا يترأس الجمعية التأسيسية لشركة المصرية للصودا

الجمعية التأسيسية
الجمعية التأسيسية لشركة المصرية للصودا آش

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة المصرية للصودا المسؤولة عن مشروع مجمع إنتاج الصودا المقرر إقامته في إطار مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة القيمة المضافة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عبر الفيديو كونفرانس واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. 

الملا يترأس الجمعية التأسيسية لشركة المصرية للصودا

وأكد الملا أن قطاع البترول يولى أهمية كبرى لمشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد القومي ودعم توطين الصناعة المصرية وإحلال الواردات بالعملة الصعبة، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات الصودا بالغة الأهمية وتحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الملتقى الأول للصناعة مؤخراً وبيًن أهميتها الاقتصادية والتصنيعية وأهمية الإسراع بتوطين تلك الصناعة في مصر لإحلال الواردات منها وهو الحديث الذى جاء بمثابة دفعات قوية للتعجيل بتنفيذ هذا المشروع.

الجمعية التأسيسية لشركة المصرية للصودا آش

وأشار الي ان المشروع يهدف إلى وقف استيراد الصودا آش التي تدخل في العديد من الاستخدامات، ويسهم في توسعات ودعم الصناعات العديدة المرتبطة به، وتابع أن دخول القطاع الخاص ضمن التحالف القائم على تنفيذ المشروع بنسبة 45% يؤكد انفتاح الحكومة على زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص ضمن المشروعات التي تهتم بها في إطار حزم مشروعات تدعيم الاقتصاد الوطني.

 

 

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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