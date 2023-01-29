الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 34 مليون جنيه بالقاهرة

ضبط
ضبط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

وقد مكنه ذلك من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق شراء العقارات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية.

وقام بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما ضُبط بحوزته 11,160000 جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

الاموال العامة النقد الأجنبي شراء العقارات السكنية حسابات بنكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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