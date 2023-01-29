الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جناح الأردن..«هياجنة» عن معرض الكتاب: هُنا تكمُن روعة الأشياء

الدكتور هاني هياجنة
الدكتور هاني هياجنة

قدّم الدكتور هاني هياجنة، كاتب أردني وعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا باليرموك، ومستشار وزارة الثقافة لشئون التراث الثقافي، الشكر للحكومة المصرية على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدًا بما لمسه من براعة ومهارة في الإدارة واستقبال الضيوف.

وقال «هياجنة» لـ الدستور؛ خلال تواجده في جناح الأردن بالمعرض، إنه يقدم شكرًا خاصا لصديقه الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على هذه المجهودات، معبرًا عن سعادته لوجودهم في المعرض، وأن الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، لنكوّن ثقافة عربية واحدة، تجمع ما بين الأردن ومصر.

وأضاف: هنا تكمن روعة الأشياء؛ في أننا من خلال ذلك نجد القواسم الثقافية المشتركة بين بلدينا.. قمت بزيارتي هذا المعرض مرتين سابقًا، لكن هذه المرة أراه متألقًا، ونتمنى لكم التقدم والتوفيق في الفعاليات القادمة.

 

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.


ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

 

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

جناح دولة الأردن معرض القاهره الدولي للكتاب فعاليات معرض الكتاب 2023 معرضالكتاب 2023 دولة الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بلينكن: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن لها تبعات مهمة بالنسبة لأمريكا

الزمالك يفاوض نجم الجيش الملكي المغربي لضمه في يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة حسين فهمي بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة «أيامى» بمعرض الكتاب

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع