جناح الأردن..«هياجنة» عن معرض الكتاب: هُنا تكمُن روعة الأشياء

قدّم الدكتور هاني هياجنة، كاتب أردني وعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا باليرموك، ومستشار وزارة الثقافة لشئون التراث الثقافي، الشكر للحكومة المصرية على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدًا بما لمسه من براعة ومهارة في الإدارة واستقبال الضيوف.

وقال «هياجنة» لـ الدستور؛ خلال تواجده في جناح الأردن بالمعرض، إنه يقدم شكرًا خاصا لصديقه الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على هذه المجهودات، معبرًا عن سعادته لوجودهم في المعرض، وأن الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، لنكوّن ثقافة عربية واحدة، تجمع ما بين الأردن ومصر.

وأضاف: هنا تكمن روعة الأشياء؛ في أننا من خلال ذلك نجد القواسم الثقافية المشتركة بين بلدينا.. قمت بزيارتي هذا المعرض مرتين سابقًا، لكن هذه المرة أراه متألقًا، ونتمنى لكم التقدم والتوفيق في الفعاليات القادمة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.



ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.