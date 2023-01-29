الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

موعد بدء صوم يونان 2023

يونان
يونان

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، للاحتفال ببداية صوم أهل نينوى المعروف شعبويا باسم صوم يونان 2023.

  موعد بدء صوم يونان 2023

 

ووضعت الكنيسة صوم يونان الذي يستغرق 3 أيام في مرتبة الاصوام ذات الدرجة الاولى اسوة بالصوم الكبير، حيث منعت فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تناول الماكولات البحرية والاسماك.

ويتميز صوم اهل نينوى بالقداسات المتأخرة على غرار ما يحدث في الصوم الكبير، حتى يتمكن الصائمون من قضاء أكبر قدر دون تناول المأكولات والمشروبات حتى الساعة 4 عصرا بشكل تقريبي، حيث يبدأ الصائمون صومهم من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي.

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بمصر قبيل صوم يونان

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية قبيل صوم «يونان»

ويمكن أن تقصر مدة الصوم لغير القادرين بناء على تنسيق مع أب الاعتراف، وهو الكاهن المتولي مسؤولية متابعة الحياة الروحية للفرد.

 بدء صوم يونان 2023

ويسمى الأقباط الصوم بصوم يونان بشكل عفوي إذ أن يونان هو الشخصية الأشهر لكنه صام مجبرا في باطن الحوت حيث لا مدد ولا شئ ليأكله او يشربه، ودخل يونان بطن الحوت انقاذا له من الغرق اذ انه هرب من وجه الله بعد تكليفه له بالتبشير في مدينة نينوى التي كانت معروفة بالشر حينها، واستقل سفينة متجهة الي ترشيش إلا أن النواتية والبحارة القوه في البحر بعد وقوع القرعة عليه ثلاث مرات لمعرفة سبب غضب السماء عليهم وهبوب ريح عاصف شديد كادت تكسر السفينة، فالتقمه حوت وظل في بطنه ثلاث ايام وفي النهاية اخرجه الحوت على شاطئ مدينة نينوى.

وفعليا انتقل يونان الى نينوى ونادى هناك بالتوبة وعلى غير المتوقع استجاب أهل نينوى وصاموا صوما طواعيا دون جبرا من أحد إعلانا لتوبتهم، ولذلك يصوم الأقباط على غرارها صوما طواعية عن المأكل والمشرب والتدخين والعلاقات الحميمة من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الرابعة من عصر اليوم التالي رغبة في إعلان التوبة.

يبدأ 6 فبراير المقبل.. تاريخ صوم يونان في الكنيسة الأرثوذكسية

صوم يونان محمد حمدى زكى صوم يونان 2023 بدء صوم يونان 2023

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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