السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية قبيل صوم «يونان»

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر، عددًا من الفعاليات خلال الفترة الحالية، وذلك قبيل بدء صوم "يونان".

واختتمت إيبارشية هولندا المؤتمر السنوي للآباء الكهنة، بحضور الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.

وأقيم المؤتمر في دير السيدة العذراء والأمير تواضروس المشرقي في شرقي هولندا وبدأت فعالياته أمس الأول تحت عنوان "الكاهن القبطي وخدمته" وألقى خلاله نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس عدة محاضرات عن طريق تقنية الفيديو كونفيرانس، تناولت موضوعات:"مفاتيح الفرح في حياة الكاهن، الكاهن والقيادة بروح الأبوة و الحكمة، مصادر التعليم الذي حسب التقوى".

وصلى الآباء الكهنة القداس الإلهي صباح أمس، وتولى خدمته نيافة الأنبا أرساني، ثم استعرض نيافته مع الآباء عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة منهم في نواحي الرعاية والخدمة.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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