9 فبراير.. محاكمة محامي وإعلامي في سب والدة المذيعة شيماء جمال

حددت جهات التحقيق، جلسة 9 فبراير؛ لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد رجب ومحامي القاتل الثاني بقضية المذيعة شيماء جمال بالمحكمة الاقتصادية بتهمة القذف والسب والتشهير عبر وسائل التواصل بـماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال.

وتقدم المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة مباشرة ضد الإعلامي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، محامى القاتل الثاني بقضية المذيعة شيماء جمال لاتهامهما بالقذف والسب والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

وكشف فرحات في الجنحة المباشر التي تقدم بها بأن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة.

وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة بالمجنى عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.