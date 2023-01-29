تريليون دولار.. قفزة هائلة في نمو التجارة الرقمية في الولايات المتحدة

تجاوزت التجارة الرقمية حاجز تريليون دولار في عام واحد لأول مرة على الإطلاق في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة التحليلات "كومسكور".

وقالت شركة التحليلات والقياس في تقرير حصري لمجلة "فوربس" الأمريكية إن التجارة الإلكترونية بلغت 1.09 تريليون دولار في الولايات المتحدة في عام 2022 ، حيث بلغ الربع الأخير 332.2 مليار دولار، هذا لا يشمل السفر، والذي قد يرغب في إضافة بضع مئات من المليارات من الدولارات من العائدات.

وأضافت المجلة الأمريكية، أنه جاء في أحدث تقرير عن حالة التجارة من كومسكور أن "النمو القوي في التجارة الرقمية حقق نسبة 18% في الربع الرابع وكان مدفوعًا إلى حد كبير بقفزة استخدام الهواتف في التجارة الالكترونية بنسبة وصلت إلى 26% على أساس سنوي.

الأسرع نموًا وربحًا في التجارى الرقمية

وتابع التقرير أنه بعد عدة سنوات من الانخفاض، ووصلت حصة الهواتف المحمولة من إجمالي دولارات التجارة الرقمية إلى ما يقرب من 40%.

وأكدت المجلة أن نمو التجارة الرقمية يستمر في التسارع، بينما استغرق الأمر أربع سنوات بدءًا من عام 2013 لإضافة 129 مليار دولار من التجارة الإلكترونية الأمريكية، وأضافت السنوات الأربع التالية ضعف هذا المبلغ تقريبًا 264 مليار دولار أخرى، لكن عامين فقط من جائحة فيروس كورونا أضافا 300 مليار دولار إضافية من المبيعات الرقمية.

وتقول شركة "أدوب"، إن مبيعات موسم العطلات في أواخر العام الماضي كانت رقماً قياسياً آخر ، حيث بلغ مجموعها 211.7 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر، مشيرة إلى أن الخصم أدى إلى زيادة المبيعات على الرغم من الأسعار المرتفعة للتضخم، تقدر كومسكور للفترة الكاملة للربع الرابع من عام 2022 بـ 239 مليار دولار.

نمو البقالة الإلكترونية

نمت مبيعات البقالة عبر الإنترنت بنسبة 333٪ خلال السنوات الأربع الماضية، وتقول كومسكور إن إحدى القصص الكبيرة لعام 2022 كانت النمو الهائل لتذاكر الفعاليات والمناسبات والسينما، فمع نمو سنوي بنسبة 75٪ ، تُظهر تذاكر الأحداث تأثير إعادة فتح ما بعد كورونا، ولا تنمو الدولارات فقط في هذا المجال، ولكن مبيعات التذاكر عبر الإنترنت تزداد الآن مقابل 90 ٪ من حصة السوق، فقبل بضع سنوات فقط في عام 2019، كانت عمليات شراء التذاكر الشخصية لا تزال تمثل غالبية المبيعات.