معرض الكتاب يستضيف ندوة «سماحة البابا شنوده الثالث.. مئوية الميلاد»

يحتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، بالذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، مساء اليوم ،تحت عنوان "سماحة البابا شنوده الثالث.. مئوية الميلاد" .

يتحدث في الندوة نيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي كان سكرتيرا للبابا شنودة وعاصر معه الكثير من المواقف والأحداث، والقمص بطرس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وابن شقيق البابا شنوده، وكان يخدم معه في لجنة البر المركزية، والكاتب الصحفي أحمد السرساوي صاحب كتاب "الأسطورة" الذي يتناول حياة البابا شنوده ومسيرته.

ويشارك في الندوة ويديرها الدكتور رامي عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، وله عدة مؤلفات عن البابا شنودة منها في صومعة أبي، والبابا شنوده والصحفي المثالي، والبابا شنوده والمجتمع الأكاديمي.