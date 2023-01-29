الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

معرض الكتاب يستضيف ندوة «سماحة البابا شنوده الثالث.. مئوية الميلاد»

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

يحتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، بالذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، مساء اليوم ،تحت عنوان "سماحة البابا شنوده الثالث.. مئوية الميلاد" .

يتحدث في الندوة نيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي كان سكرتيرا للبابا شنودة وعاصر معه الكثير من المواقف والأحداث، والقمص بطرس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وابن شقيق البابا شنوده، وكان يخدم معه في لجنة البر المركزية، والكاتب الصحفي أحمد السرساوي صاحب كتاب "الأسطورة" الذي يتناول حياة البابا شنوده ومسيرته.

ويشارك في الندوة ويديرها الدكتور رامي عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، وله عدة مؤلفات عن البابا شنودة منها في صومعة أبي، والبابا شنوده والصحفي المثالي، والبابا شنوده والمجتمع الأكاديمي.

معرض القاهره الدولي للكتاب رئيس المركز الثقافي القبطي القمص بطرس بطرس جيد ابن شقيق البابا شنوده البابا شنودة الثالث معرض القاهرة دور النشر المسيحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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