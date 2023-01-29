النيابة فى وفاة موظف بمنزل عشيقته بالشيخ زايد: منشط جنسى السبب

أمرت النيابة العامة بالجيزة، الأحد، التصريح بدفن جثمان موظف، توفي داخل شقة سيدة حضر لممارسة الرذيلة معها بمنطقة الشيخ زايد، وتسليم الجثة لذويها.

وكشفت التحقيقات عن أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، وأن المتوفى انتابته حالة تعب بسبب وجود تاريخ مرضي مع أمراض مزمنة "سكر وبروستاتا" وتوفي على إثرها.

كان تلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل حمام شقة بالشيخ زايد، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وليد.ر.ع" حيث حضر إلى شقة سيدة تربطهما علاقة آثمة، وتناول جرعة زائدة من منشط جنسي، وأثناء ذلك انتابته حالة من التعب فدخل إلى حمام الشقة وتوفى، بعدما أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية فارق على إثرها الحياة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.