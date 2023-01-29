رفع 40 طن مخلفات وإزالة حالتي تعدي خلال حملات بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 40 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي ورصد وإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم الإشغالات والبيئة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية قام برفع الإشغالات من أمام مستشفى الكبد كما تم تنظيم حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع ٤٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ونظافة طريق مصر أسوان الزراعي وشاهين والمنصورة وخلف مدرسه الزراعة بشلبي وكلية الآداب وقرية دماريس وصفط اللبن لإضافة مظهر جمالي للقرية ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لقرية دمشير تمكنت اليوم من رصد وإزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي التعديات مشيرا إلى أنه تم إلغاء نقطة تجمع عشوائية بنزلة حسين بابوفليو لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة فضلا عن رفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف أعمال وحملات النظافة بجميع شوارع وأحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى بجانب التصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها بدون أية أستثناءات، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بقرى وأحياء المدينة للحفاظ على جمال البيئة ورفع كفاءة العمل.