الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات وإزالة حالتي تعدي خلال حملات بأحياء وقرى المنيا

حملات للنظافة وإزالة
حملات للنظافة وإزالة التعديات بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 40 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي ورصد وإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها. 

328095891_920265272306914_6768473856175164530_n

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم الإشغالات والبيئة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية قام برفع الإشغالات من أمام مستشفى الكبد كما تم تنظيم حملة نظافة مكبرة تم خلالها  رفع ٤٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ونظافة طريق مصر أسوان الزراعي وشاهين والمنصورة وخلف مدرسه الزراعة بشلبي وكلية الآداب وقرية دماريس وصفط اللبن لإضافة مظهر جمالي للقرية ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.

328095782_942576310438118_3149211158229828155_n

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لقرية دمشير تمكنت  اليوم من رصد وإزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي التعديات مشيرا إلى أنه تم إلغاء نقطة تجمع عشوائية بنزلة حسين بابوفليو لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة فضلا عن رفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع.

328059737_694758755706791_5103206607056166469_n

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف أعمال وحملات النظافة بجميع شوارع وأحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى بجانب التصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها بدون أية أستثناءات، مشيرا إلى أنه وجه  رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بقرى وأحياء المدينة للحفاظ على جمال البيئة ورفع كفاءة العمل.

327807685_731905204931501_441009871699686110_n
328093297_750597346403533_8716234096233903224_n
المنيا رفع 40 طن مخلفات إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية حملات بأحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«الصوت مفبرك».. تفاصيل جديدة فى اعترافات «كهربا» أمام لجنة الانضباط

واشنطن تايمز: اكتشاف مدينة رومانية قديمة بالأقصر يعكس روعة وعظمة الآثار المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة «طه حسين أديبًا»

فُسحة عائلية فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع