الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أطباء مستشفى السويس العام ينقذون حياة مريضة عانت من مضاعفات خطأ طبي

مستشفى السويس العام
مستشفى السويس العام

أنقذ أطباء مستشفى السويس العام حياة سيدة كانت تعاني من مضاعفات خطأ طبي بعملية ولادة قيصرية بإحدى المستشفيات الخاصة.

واضطر الفريق الطبي لإجراء تدخل جراحي خطير إنقاذاً لحياة مريضة بعد خطأ طبي فادح أدى لمشكلات بجدار الرحم وعدم التئام الجرح بعد مرور 15 يوم على عملية الولادة.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المريضة رغم خطورة الجراحة على حياتها.

وعقد الفريق الطبي اجتماعا بمكتب مدير المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الدكتور تامر صلاح 
استاذ النساء والتوليد بجامعة الأزهر، الدكتور طاهر درغام رئيس القسم، الدكتور بلال عبد اللطيف نائب مدير المستشفى المشرف على قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

وذكر مصدر طبي أن المريضة وصلت المستشفى تعاني من وجود جزء كبير من مشيمة مولودها بعد الولادة القيصرية بالرحم فضلا عن تفكك الخياطة الداخلية لجدار الرحم نتيجة إهمال طبيب المستشفى الخاصة أدى إلى دخول كمية كبيرة من الصديد إلى أجهزة الجسم مما كان يعرض حياتها للخطر.

ووجه ذوي المريضة رسالة شكر الي ممثلي المنظومة الصحية بالسويس في تعبير «لم نكن نتخيل أن يكون هناك بالفعل مستشفى حكومي بتلك الإمكانات المادية والبشرية».

مصر السويس مستشفى خطأ طبي إنقاذ

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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