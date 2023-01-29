صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرات تدريبية مع «حياة كريمة»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، سلسلة معسكرات تدريبية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لإعداد قيادات العمل التطوعي بالمؤسسة لمناهضة قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

يتضمن المعسكر التدريبي الأول للمتطوعين لدى مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظات (القليوبية، والفيوم، الشرقية، الجيزة، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، قنا) سلسلة من المحاضرات، عن مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة الى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن (16023) لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

ووجهت بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب المتطوعين لدى مؤسسة «حياة كريمة» ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان من خلال عقد سلسلة من المعسكرات واللقاءات لتدريب المتطوعين على كيفية تنفيذ هذه البرامج التوعوية.

وشارك الصندوق في أعمال الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، ويتم تنفيذ أنشطة توعوية لزوار المعرض تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" للصندوق لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة.