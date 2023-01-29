معرض الكتاب تجربة تسويقية وثقافية.. والمشغولات اليدوية على رأس اهتمامات رواده

لا تقتصر زيارات رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على شراء الكتب أو حضور الفعاليات والندوات الثقافية والاستمتاع بالعروض الترفيهية فقط، بل أصبح تسوق المنتجات اليدوية الفاخرة على رأس اهتمامات الزوار، لجودتها الفائقة وأسعارها التنافسية.

ويشكل المعرض فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، الذين يشاركون في بعض الأجنحة بمشغولاتهم الفنية الفريدة.

ففي جناح حلايب وشلاتين أوضحت العارضة فاطمة عثمان أن هذه هي المشاركة الخامسة لها بالمعرض، وأنها تعتبر المعرض منفذا لتسويق مشغولاتهم اليدوية التي تعبر عن ثقافتهم وفنهم.

ويضم الجناح معروضات تعبر عن هويتهم الثقافية، كالأطباق والحقائب المصنوعة من الخوص، بالإضافة إلى الحلى المصنوع من الخرز والجلد، والبخور والمواد التجميلية، مشيرة إلى أن الأسعار تبدأ من 35 جنيها.

وبجناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يتم عرض منتجات للجمعيات المشاركة بالجناح من المشغولات الخشبية واليدوية والحلي، بالإضافة للمصنوعات الجلدية، وكلها منتجات ذات جودة عالية، ومصنوعة بأيدي ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبجناح "أيادي مصرية" الخاص بالمبادرة الرئاسية للنهوض بالحرف التراثية ومساعدة أصحاب الحرف اليدوية، يتم عرض أعمال حرفية من مختلف محافظات مصر، حيث يحتوي الجناح على منتجات من الفخار والخشب من محافظة قنا، بالإضافة إلى سجاد يدوي من رشيد، ومنتجات الخيامية من الأقصر.

وبهذا يقدم المعرض لزواره تجربة تسويقية وثقافية فريدة، بما يضمه من منتجات إبداعية وعروض فنية وفعاليات ثقافية وأدبية تعبر عن الثقافات المختلفة.