انطلاق فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية 

أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شارة بدء فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الذي تنظمه جامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالوزارة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة.

ويتضمن الأسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضي (كرة قدم خماسية- تنس طاولة- التنس الأرضي)، كما يضم النشاط الثقافي من خلال دورى المعلومات، والنشاط الاجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج- مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية)، النشاط الفني من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضًا النشاط العلمي والتكنولوجي.

وقام كل من الشناوي وهمام بعمل جولة تفقدية لمتابعة الأنشطة المختلفة المقدمة للطلاب خلال فعاليات الأسبوع، حيث اطمأنوا على أبنائهم الطلاب، وقاموا بمشاركتهم في لعبة تنس الطاولة، مؤكدين توفير كل أنواع الدعم لهم، لنجاح فعاليات الأسبوع.

من جانبه، عبر الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، عن سعادته لاستضافة الجامعة هذا الفعالية، مؤكدًا حرصه لمد جسور التواصل بين الطلاب بعضها البعض، وتوسيع دائرة التعاون بين الجامعات بعضها البعض، وبين مؤسسات الوزارة لتبادل الأنشطة الطلابية وتبادل الثقافات المختلفة في الرؤى والأفكار، مما ينعكس على مستقبل أفضل للشباب.

كما أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، على اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل من الشباب قادر على تحقيق التنمية المستقبلية، موضحًَا أن تنوع الأنشطة الطلابية التي يتضمنها الأسبوع يسهم في صقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة.

جامعة الجلالة

جامعة الجلالة