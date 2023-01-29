مناشدة لتحقيق حلم.. «الطالب ياسين» أحد عمال النظافة: أحلم بعمل مستقر

في يده مكنسة خشبية، يجوب بها أرجاء المعرض ليلملم ما استقر على الأرض، وعلى وجهه ابتسامة تعكس ما يدور في تفكيره بأن مشقة اليوم هو سبيل المستقبل.

ياسين عمر، طالب في الصف الثاني الثانوي للتعليم الفني، يعمل ضمن عمال الخدمات والنظافة في معرض الكتاب، يقف مرتديا زيا أزرق اللون، طبع عليه شعار المعرض، جاهدا أن يجد لنفسه فرصة عمل تمهد له مستقبل أفضل.

ويؤكد “عمر” أنه يحلم بأن يلتحق بكلية الهندسة، وأنه يسعى ويجتهد لتحقيق حلمه الذي عانق تفكيره لسنوات وسنوات.

وشارك ياسين عمر حلمه لـ"الدستور": “أحلم أيضا بإيجاد فرصة عمل مستقرة حتى أستطيع أن اكفي مصروفات المدرسة الخاصة بي”.

وأشار إلى أنه سعيد بعمله في معرض الكتاب لعام ٢٠٢٣، وأن الزوار أيضا مستجيبين استجابة رائعة في اتباع التعليمات الخاصة بالنظافة.

وناشد “ياسين” المسئولين بتوفير فرصة عمل له مستقرة ودائمة حتى يستطيع استكمال تعليمه ودخول كلية الهندسة، قائلا: "فخور أني معتمد على نفسي”.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.